Rusya Başbakanı Mişustin'den sürü bağışıklığını en az yüzde 80 düzeyine çıkarma talimatı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkede koronavirüse karşı sürü bağışıklığının en az yüzde 80-90 düzeyine çıkarılması için talimat verdi.

Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarındaki artış trendini tersine çevirmek için çalışmalarını sürdüren Rusya hükümeti, Koronavirüsle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısından sonra alınan kararlara ilişkin açıklama yaptı.

Mişustin tarafından imzalanan talimatlara göre Rusya Sağlık Bakanlığı ile İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), koronavirüse karşı sürü bağışıklığının en az yüzde 80-90 düzeyine çıkarılmasına yönelik modeli güncelleyecek.

Yarına kadar güncellenmesi gereken model, hem yabancı vatandaşların hem de vatansız kişilerin aşılanmasını, virüs mutasyon riskleri ve diğer güncel faktörler dikkate alınarak vatandaşlara yeniden aşılama yapılmasını öngörecek.

Bakanlık ve Rospotrebnadzor, ne miktarda Kovid-19 aşısına ihtiyaç olduğuna dair hesapları da sunacak.

Rusya'da son 24 saatte tespit edilen 23 bin 962 yeni koronavirüs vakasıyla birlikte toplam vaka sayısı 5 milyon 682 bin 634'e ulaştı. Son bir gün içinde 725 hasta hayatını kaybetti.