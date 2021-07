Koronavirüsten hayatını kaybeden Oscar ödüllü Rus yönetmen Vladimir Menşov'a tören düzenlendi

Oscar ödüllü Rus yönetmen Vladimir Menşov 81 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Moskova'daki merkez sinema evinde düzenlenen cenaze törenine Menşov'un sevenleri katıldı.

Vladimir Menşov, 17 Eylül 1939 tarihinde Bakü'de dünyaya geldi. 1976 yılında çektiği 'Practical Joke' filmiyle çıkışını yapan ünlü yönetmenin gişe rekortmeni ve adını dünyaya duyuracak filmi 'Moscow Does Not Believe in Tears' 1980 yılında yayınlandı.

Türkiye’de 'Aşk Gözyaşlarına İnanmıyor' adıyla gösterime giren film, 1981 yılında 'Yabancı Dilde En İyi Film' dalında Oscar kazandı. Film aynı sene Berlin Film Festivali'nde de Altın Ayı’ya da aday gösterildi ama kazanamadı.

Menşov Oscar’ın yanı sıra SSCB Devlet Ödülü’nü de kazandı.