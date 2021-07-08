Rusya'da 24 bin 818 yeni koronavirüs vakası

Rusya’daki vaka sayısı son 24 saatte 24 bin 818 artarak 5 milyon 707 bin 452 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 734 arttı.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre vaka sayısı gün içinde 24 bin 818 arttı. Başkent Moskova’da 6 bin 40, Moskova bölgesinde 2 bin 581, St. Petersburg’da bin 937 yeni vaka görüldü.

Toplam vaka sayısı 5 milyon 707 bin 452’ye çıktı.

Gün içinde 734 kişi hayatını kaybetti. Pandemi boyunca Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 140 bin 775 oldu. İyileşenlerin sayısı da 21 bin 336 artarak 5 milyon 143 bin 255’e yükseldi.