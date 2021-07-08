Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev: Türk ve ABD'li birliklerin yakında Suriye'den çekileceklerini umuyoruz

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yapılan Suriye konulu 16. Astana görüşmeleri sonrası basın toplantısı düzenleyen Lavrentyev, Türk ve ABD'li birliklerin Suriye'den çekilme perspektifiyle ilgili açıklama yaparak ülkedeki durum istikrara kavuştukça bunun gerçekleşeceğini umduklarını belirtti.

Lavrentyev, "ABD'nin, bazı Batılı ülkelerin birliklerinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki ve Türk birliklerinin Suriye'nin kuzeybatısındaki varlığının geçici olduğunu ve yakında durum istikrara kavuştukça tüm bu askeri birliklerin çekileceklerini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

'Muhalefet ile hükümet arasındaki güven artıyor'

Hem Suriye muhalefetiyle hem de hükümet temsilcileriyle çok ilgi çekici görüşmeler yaptıklarını anlatan Lavrentyev, muhalefet ve hükümet arasındaki güvenin kademeli olarak arttığını gördüklerini kaydetti. Lavrentyev, "Bu uzun bir süreç ve tarafların birbirlerine doğru adım atmasını gerektiriyor. Bunun gerçekleşeceğine çok inanıyoruz" dedi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'le kendi ofisinin yaptığı çalışmaları, anayasa komitesinin 6. toplantısı için çağrı yapılmasının önündeki zorluklar da dahil çeşitli zorlukları istişare ettiklerini belirten Lavrentyev, 6. toplantı çağrısının en kısa zamanda yapılacağını umduklarını kaydetti.