Peskov: Siyasi nedenlerle yapılan aşı ayrımcılığı kabul edilemez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşılar ve üreticilerine karşı ayrımcılığın demokratik toplum için kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Brüksel'in Rusya'yı Avrupa Kovid-19 sertifikaları sistemine entegre etme olasılığına ilişkin girişimini değerlendirdi.

Peskov, “Aslında farklı pozisyonların olabileceği açık, şu ana kadar Avrupa Ajansı'nın Sputnik'imizi tanımadığı ortada. Bu yöndeki çalışmalar sürüyor. Evet, çalışmalar zahmetli ve zor” dedi.

Peskov, “Rusya’nın diğer ülkelerin aşı sertifikalarını kabul edip etmeyeceği” şeklindeki soruya, “Her şey detaylara bağlı, Moskova bunları görüşmeye hazır” yanıtını verdi.

Kremlin sözcüsü, Rus aşısının, sorunun ‘siyasi veya lobicilik önyargıları’ olmadan çözülmesi durumunda Avrupa'da tanınacağını belirterek, “Elbette, bu alanın siyasileştirilmesine, lobicilerin faaliyetlerine ve haksız rekabete karşıyız” diye konuştu.

Rusya’da Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Kovid-19’a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından incelenmesi sürüyor. Bu sürecin ne kadar süreceği bilinmiyor.

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, daha önce AB yetkililerine Rusya ve Çin'de geliştirilen Kovid-19 aşılarını onaylamama çağrısı yapmıştı.