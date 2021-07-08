Putin, Mısır'a uçuş yasağını kaldırdı

Rusya hükümetinin yasal düzenlemelerinin yayınladığı resmi sitede kamuoyuyla paylaşılan açıklamaya göre Putin, Mısır'ın tatil beldelerine uçuş yasağı getiren 2015 tarihli kararnameyi yürürlükten kaldırdı.

Kararnamenin yürürlükten kalkmasıyla birlikte uçuş yasağının geçerli olduğu dönemde tur operatörlerinin ve tur acentelerinin Kahire hariç Mısır'a uçak seferlerini içeren tur paketleri satışını askıya almalarını öngören tavsiye kararı da iptal edildi.