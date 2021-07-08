Rus Dışişleri, Lavrov ve Kerry'nin Moskova'da görüşeceğini doğruladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Bakan Sergey Lavrov’un ABD’nin İklim Özel Temsilcisi John Kerry ile önümüzdeki hafta Moskova’da bir araya geleceğini doğruladı.

Sözcü Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un ABD Başkanı'nın İklim İşleri Özel Temsilcisi John Kerry ile önümüzdeki hafta Moskova’da bir araya geleceğini teyit etti.

Zaharova, Telegram kanalındaki konuyla ilgili haberlerden birine yaptığı yorumda, “Bizi boş zamanımızla baş başa bırakmadığınız için teşekkürler. Teyit ediyoruz. Ayrıntılar yarınki basın toplantısında” diye yazdı.

Geçen hafta Moskova'dan bir kaynak RIA Novosti'ye, Kerry'nin Moskova'yı ziyaret etmeyi planladığını ve görüşmelere ilişkin programın belirlenmesi çalışmalarının sürdüğünü aktarmıştı.

Daha önce, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ABD ile işbirliğini sürdürmekten yana olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı’nın İklim Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev’in, Kerry ile doğrudan temas halinde olduğunu ve İskoçya'da düzenlenecek iklim konferansı yaklaştıkça bu iş birliğinin devam edeceğini kaydetmişti.