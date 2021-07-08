Moskova'da Kovid-19 aşısı yaptıran kişi sayısı 3.2 milyonu geçti

Rusya'nın başkenti Moskova'da Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıran kişi sayısının 3 milyon 200 bini geçtiği, aralarından 1 milyon 800 binden fazla kişinin ikinci doz aşıyı olduğu bildirildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Moskova İdaresi'nden yapılan açıklamada, "08.07.2021 tarihi itibariyle Moskova'da 3 milyon 200 binden fazla kişi aşılandı, aralarından 1 milyon 800 binden fazla kişi aşılamanın her iki aşamasını geçti" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Moskova sakinlerinin aşıyı sıra beklemeden istedikleri zaman kentin farklı bölgelerindeki parklarda, ticaret merkezlerinde ve diğer popüler kamusal alanlarda yaptırabilecekleri kaydedildi.

Moskova'da haziran ayının ortalarından bu yana Kovid-19'a karşı toplu aşılama kampanyası yürütülüyor.

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin verilerine göre, son 24 saatte Moskova'da 6 bin 40 yeni vaka tespit edildi.