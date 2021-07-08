‘Rusya’da vakaların yüzde 66’sı delta varyantı’

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, haziran-temmuz aylarında vakaların yüzde 66’sının delta varyantı olduğunu belirtti.

Popova, Rossiya-1 televizyonuna açıklamasında, “Haziran ve temmuz başında tespit ettiğimiz vakaların yüzde 66’sı delta varyantı” ifadesini kullandı.

Geriye kalan vakaların alfa ve klasik varyantlar olduğunu dile getiren Popova, “Ayrıca biraz ‘İngiliz’ varyantı ve net olarak sınıflandırılmayan varyantlar var” dedi.