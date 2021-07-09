Rusya’ya bir haftada 30 milyon dolar yatırım yapıldı

Şirketin açıklamasında, “Rus varlıklarına yönelik yatırım hacmi 30 milyon dolar oldu” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, bir önceki hafta yatırım hacminin 70 milyonu bulduğu belirtildi.
BCS Global Markets şirketinin açıklamasına göre, Rus varlıkları ve tahvillerine yatırım yapan fonlara para akışı 7 Temmuz’a kadar olan hafta içinde 30 milyon doları buldu.
Şirketin açıklamasında, “Rus varlıklarına yönelik yatırım hacmi 30 milyon dolar oldu” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, bir önceki hafta yatırım hacminin 70 milyonu bulduğu belirtildi.
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