Moskova'daki Taliban heyeti: Afganistan'ın yüzde 85'inden fazlasını kontrol ediyoruz

Moskova'daki Taliban heyetinden yapılan açıklamada, grubun Afgan topraklarının yüzde 85'inden fazlasını kontrol ettiği belirtilerek, "Kabil’deki hükümet ile ateşkesi görüşüyoruz, Doha’daki görüşmeler başarılı olursa saldırılarımızı durduracağız" denildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen Afganistan barış görüşmesindeki Taliban heyetinden açıklama geldi.

Heyet, grubun Afganistan'daki toprakların yüzde 85'inden fazlasını kontrol ettiğini ve Rusya'ya ülkenin saldırı için bir basamak olarak kullanılmasına izin vermeyeceğine dair güvence verdiğini söyledi.

Üç kişiden oluşan heyet, "Kabil’deki hükümet ile ateşkesi görüşüyoruz, Doha’daki görüşmeler başarılı olursa saldırılarımızı durduracağız" açıklaması yaptı.

"Afganistan'daki iktidarı tümüyle gasp etmeyi hedeflemiyoruz" ifadelerini kullanan heyet, "Washington'a, Afganistan'daki eyaletlerin başkentlerine saldırmayacağımıza dair söz vermedik" diye konuştu.

Yetkililer, Taliban'ın IŞİD'in Afgan topraklarında faaliyet göstermesini önlemek için elinden geleni yapacağını ve ülkedeki uyuşturucu üretimini de ortadan kaldırmaya çalışacağını söyledi:

"IŞİD'in Afgan topraklarında faaliyet göstermemesi için tüm önlemleri alacağız ve topraklarımız asla komşularımıza saldırı için kullanılamayacak."

Taliban Sözcüsü, hareketin ABD ile çalışmış çevirmenleri hedef almayacağını söyledi. Sözcü, Taliban'ın ABD ile temasa ve ilişkileri 'sıfırdan' başlatmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Taliban heyeti ayrıca, etnik azınlıkların haklarına saygı gösterileceğini ve tüm Afgan vatandaşlarının İslam hukuku ve Afgan gelenekleri çerçevesinde iyi bir eğitim alma hakkına sahip olması gerektiğini söyledi.

ABD'nin ülkeden çekilmesi ve Afganlar arası görüşmeler

ABD, 29 Şubat 2020'de Taliban ile Doha'da barış anlaşması imzaladı ve Taliban'a tüm yabancı güçlerin 1 Mayıs 2021'e kadar çekileceği sözünü verdi.

Taliban'ın taahhütleri arasında, El Kaide ve diğer militan grupların kontrolleri altındaki bölgede faaliyet göstermesine izin vermemek ve ulusal barış görüşmelerine devam etmek bulunuyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da Afganistan'da kalan 2 bin 500 ABD askerinin tamamının 11 Eylül'e kadar geri çekileceğini duyururken Taliban ABD'yi Doha Anlaşması'nı çiğnemekle suçluyor.

Eylül 2020'de Doha'da başlayan Afganlar arası yüz yüze görüşmelerde ise henüz önemli bir ilerleme sağlanamadı.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziran ayının son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.