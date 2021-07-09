Rusya’da saldırı planlayan bir IŞİD militanı yakalandı

Rusya Soruşturma Komitesi Moskova Bölgesi Genel Merkezi Başkan Yardımcısı Olga Vradiy, patlama hazırlığı yapan bir IŞİD militanının yakalandığını ifade etti.

Vradiy, komşu ülkelerden birinin vatandaşı olan 21 yaşındaki bir IŞİD militanının Moskova bölgesinde yakalandığını söyledi.

Teröristin patlama hazırlığı yaptığını belirten Vradiy, “Terör saldırısını önlemeyi başardık” dedi.

Komiteye göre zanlı kendi isteğiyle örgüt saflarına katılmıştı, haziran ayında Moskova bölgesinde saldırı planlıyordu ve bu amaçla patlayıcı maddeler edinmişti.

“Güvenlik güçleri bunu öğrendikten sonra zanlıyı yakaladı. Bulunduğu yerde arama yapıldı” diyen Vradiy, aramalar neticesinde el yapımı patlayıcı için gerekli malzemelerin ele geçirildiğini söyledi.

Komitenin yayınladığı videoya göre, yakalanan militan Rusya’da iki terör saldırısı gerçekleştirmeyi planladığını itiraf etti.