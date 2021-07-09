Zaharova: Taliban, Afganistan-Tacikistan sınırının üçte ikisini kontrol ediyor

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Afganistan-Tacikistan sınırındaki gerilimin ciddi şekilde tırmandığına dikkat çekti.

Zaharova, "Taliban, sınır bölgelerinin çoğunu kısa sürede işgal etti ve şu anda Tacikistan sınırının yaklaşık üçte ikisini kontrol ediyor" dedi.

Moskova'nın tüm tarafları itidale çağırdığını belirten Zaharova, "Rusya, müttefiki Tacikistan'ın topraklarına saldırganlığı önlemek için ek önlemler almaya hazır ve tüm tarafları gerilimi ülke dışına taşımama çağrısı yaptı" ifadelerini kullandı.

Afganistan-Tacikistan sınırındaki varlığını artıran Taliban militanlarının dün sınıra bayrak diktiği belirtilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacik mevkidaşı İmamali Rahman ile yaptığı görüşmede Afganistan sınırındaki durum ile ilgili Tacikistan’a gerekli desteği vermeye hazır olduğunu teyit etmişti.

Afganistan'daki durumun hızla kötüye gittiğini ifade eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da müttefikleri korumak için Tacikistan sınırındaki Rus askeri üssünü kullanmaya hazır olduklarını belirtmişti.