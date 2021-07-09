Kamçatka’da düşen uçağın kara kutusu bulundu

Rusya’nın Kamçatka bölgesinde düşen An-26 uçağının kara kutularından biri ve uçaktakilerin tamamının cansız bedenleri bulundu. İkinci kara kutunun da parçalarına ulaşıldığı belirtildi.

Sputnik’e konuşan Rusya acil durum servislerinden bir sözcü kurtarma ekiplerinin uçağın kara kutularından birini bulduğunu söyledi.

Kara kutunun Palana kenti yakınlarında bir tepenin yamacında olduğu aktarıldı.

Bununla birlikte Palana kenti idaresinden Rus basınına yapılan açıklamaya göre, diğer kara kutunun da parçaları da suyun içinde bulundu, ancak diğer parçalar bulunamadan deşifre edilmesi mümkün değil. Bu nedenle kara kutunun diğer parçalarını arama çalışmaları sürüyor.

Diğer yandan uçaktaki 28 kişinin tamamının cansız bedenine ulaşıldığı ve bedenlerin inceleme için uzmanlara yönlendirildiği bilgisi de verildi.

Daha önce içinde 22 yolcu ve 6 mürettebat olmak üzere 28 kişinin bulunduğu, Kamçatskoye Hava Şirketi’ne ait An-26 uçağının, Palana kentindeki havaalanının iniş pistine 4-5 kilometre mesafede, deniz kıyısı yakınlarında düştüğü bildirilmişti. Kazada kurtulan olmamıştı.

Uçağın düşüş nedeni henüz kesinleşmiş değil, teknik arıza ya da pilotaj hatası değerlendirilen ihtimaller arasında.

Olayın ardından bölgede 7-9 Temmuz arası üç gün yas ilan edilmişti.