Rusya'da Ocak ayından bu yana en yüksek Kovid-19 vaka sayısı

Rusya’da son 24 saat içinde 25 bin 766 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Böylelikle ülkedeki günlük vaka sayısı 2 Ocak’tan (26 bin 301) bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu. Pandemi boyunca Rusya’da 5 milyon 733 bin 218 kişi koronavirüse yakalandı.

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya’da son 24 saat içinde 25 bin 766 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (24 bin 818) yüzde 3.82 daha fazla olduğu kaydedildi.

Rusya’da son bir gün içinde 726 hasta hayatını kaybetti. Böylelikle ülke genelinde virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 501'e çıktı. Gün içinde 21 bin 832 kişi sağlığına kavuşurken, salgın boyunca iyileşenlerin sayısı 5 milyon 165 bin 87 oldu.

En çok vaka başkent Moskova (6 bin 643), Moskova Bölgesi (2 bin 545) ve St. Petersburg’da (bin 951) kaydedildi.

Rusya’da Haziran ayı başlarında günlük 8-9 bin civarında olan günlük vaka sayısı, Temmuz ayının başından bu yana 23-25 bine çıkarak iki kattan fazla arttı.