Rus Su-27 avcı uçağı, Baltık Denizi üzerinde Fransız 'Atlantik-2' keşif uçağına eşlik etti

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus Su-27 avcı uçağı, Baltık Denizi üzerindeki bir uçağın kimliğini tespit etmek ve ulusal sınırların ihlal edilmesini önlemek için havalandı.

Baltık Filosu'na bağlı Su-27'nin mürettebatı, hava aracının Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait 'Atlantik-2' keşif uçağı olduğunu belirleyerek uçağa Baltık Denizi havzası üzerinde eşlik etti.

Bakanlık, Fransız uçağının Rusya sınırını ihlal etmediğini ve Rus mürettebatın uçuşu uluslararası normlara uygun olarak gerçekleştirdiğini vurguladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organı Krasnaya Zvezda'ya göre bir hafta içinde Rusya sınırlarında 46 keşif uçağı ile 5 İHA keşif faaliyeti yürüttü. Uçuşlar, Rus radar sistemlerinin kontrolü altında gerçekleştirildi. Rus avcı uçakları, yabancı uçaklara eşlik etmek için 4 kez havalandı ve hiçbir uçak Rusya sınırlarını ihlal etmedi.