Rus Dışişleri: Lavrov ve Kerry 12 Temmuz'da Moskova’da görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Dışişleri Bakanı Lavrov’un ABD’nin İklim Özel Temsilcisi Kerry ile 12 Temmuz’da Moskova’da bir araya geleceğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği günlük basın toplantısında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ABD Başkanı'nın İklim İşleri Özel Temsilcisi John Kerry ile 12 Temmuz’da Moskova’da bir araya geleceğini belirtti.

Zaharova, “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı'nın İklim İşleri Özel Temsilcisi John Kerry ile Moskova'ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında 12 Temmuz'da bir görüşme gerçekleştirecek” dedi.

Zaharova ayrıca, tarafların uluslararası iklim politikasının güncel konularının yanı sıra, iki ülkenin ulusal öncelikleri ve özellikle 2016’da imzalanan Paris Anlaşması çerçevesinde gerçekçi iklim hedeflerine ulaşmada ortak eylem imkanları hakkında görüş alışverişinde bulunmayı planladıklarını kaydetti.

Moskova’da 12-15 Temmuz tarihlerinde bulunacak olan Kerry’nin ayrıca, Rusya Devlet Başkanı'nın Uluslararası Kuruluşlarla İlişkilerden Sorumlu Özel Temsilcisi Anatoliy Çubays ve Rusya Devlet Başkanı’nın İklim Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev ile de bir araya geleceği belirtildi.