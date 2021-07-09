Rus Senatör Puşkov: Biden Afganistan konusunda yanılıyor

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin üyesi Aleksey Puşkov, Telegram hesabından, ABD Başkanı Joe Biden’in, Kabil’deki hükümetin düşmesini kaçınılmaz olarak görmediğini, Afganistan ordusunun sahip olduğu asker sayısının 300 bin, Taliban’ın ise 75 bin savaşçıya sahip olduğu sözlerini değerlendirdi.

Puşkov, “Biden, Afganistan konusunda yanılıyor. Daha önce orada umutsuz savaş yürüten oğul Bush ve Obama da yanılmıştı” diye yazdı.

Eski Başkan Donald Trump’ın, ABD askerlerini Afganistan’dan çekme kararının doğru olduğunu belirterek, “Trump, Afganistan’dan gitmeleri, hatta geriye bakmadan kaçmaları gerektiğinin farkındaydı. Şimdi onun fikrini Biden hayata geçiriyor. Ama henüz Afganistan’ın kaybedilmediği göstermek istiyor. Kaybedildi” yorumunda bulundu.