Rusya’dan ABD’ye, ‘Afganistan’dan çekilmeye sorumlu yaklaşım sergileme’ çağrısı

Venediktov, “Bu çekilme sorumluluk duygusuyla, bu çekilmenin gerçekten de Afganistan’daki güvenlik alanını etkilemeyecek şekilde yapılmalı. Bu bizim için en önemli nokta. Bu çekilmenin çözüm görüşmelerine olumlu veya olumsuz yansıması ise ikincil öneme sahip” ifadesini kullandı.

Sekreter Yardımcısı, “Bu çekilmenin nasıl hayata geçirildiğini zaman gösterecek. Ama en azından Batı partnerlerimizi, öncelikle de ABD’yi, tam da böyle sorumluluk dolu yaklaşım sergilemeye davet ediyoruz” diye kaydetti.