Filipinler’e Sputnik V aşısı gönderildi

Filipinler devlet başkanlığının basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, ülkeye Sputnik V aşısı gönderildi.

Açıklama ile Manila Uluslararası Havalimanı’ndan görüntüler de yayınlandı.

Aşının birinci ve ikinci bileşeninin bulunduğu bu partinin sevkiyatı birkaç kez ertelenmişti. Yarın daha az miktarda bir part aşının daha gönderilmesi bekleniyor.

Filipinler’de 30 Ocak 2020’de ilk koronavirüs vakası tespit edilmişti. Ülkedeki şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 1.46 milyonu aştı. Ülkenin yönetimi ABD’li Moderna, Rus Sputnik V, AstraZeneca, Sinovac, Bharat Biotech ve Janssen aşılarının acil kullanımına onay verdi.