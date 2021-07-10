Rusya’nın Çelyabinsk bölgesindeki orman yangınında bir kişi hayatını kaybetti

Çelyabinsk Bölge Valisi’nin Sözcüsü Sergey Zyus, bölgede çıkan orman yangınında bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Zyus, “Yanan bir evde bir adamın cansız bedeni bulundu” ifadelerini kullandı.

Bölgede çıkan orman yangınında 18 kişinin yaralandığı belirtildi. Bölge Acil Durumlar Bakanlığı idaresine göre, yangın 14 bin hektar kadar bir alana yayıldı. Dün alevlerin köylere sıçramasının ardından 70’den fazla konut ve evin yandığı bildirildi. 350’den fazla kişi başka yerlere tahliye edildi. Tahliye edilenlerin 128’i çocuk.

Yangın söndürme çalışmalarında 630’dan fazla kişinin yanı sıra uçak ve helikopterler görev yapıyor.

Bölge Valisi Putin’e rapor verdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonla görüştüğü Çelyabinsk Valisi Aleksey Teksler’in bölgedeki yangınlarla ilgili raporunu dinledi.

Putin, Teksler’e vatandaşların yangında zarar gören evlerinin restorasyonu için teklifler hazırlaması talimatı verdi.