Rusya Çocuk Hakları Ombudsmanı Kuznetsova: Şam cezaevlerinde hiç Rus çocuk kalmadı

Rusya Çocuk Hakları Ombudsmanı Anna Kuznetsova, Şam cezaevlerinde bulunan Rus çocukların tümünün Rusya'ya getirildiğini, Hol Kampı’nda bulunan Rus çocukların sayısıyla ilgili Kürt tarafından bilgi beklediklerini kaydetti.

Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kuznetsova, “Çocuklardan biri Şam’daki barınma evinde kaldı, Şam cezaevlerinde hiç çocuk kalmadı, hepsi hapishanelerden alındı” dedi.

Kuznetsova, Rus çocukların dönüşü ile ilgili olarak Suriye’nin kuzeydoğusundaki Hol Kampı'nda sorun yaşandığını belirterek, “Çocukları oradan çıkarmak için her şeyi yapacağız. Çocukların oradan alınması için gerekli tüm belgeler gönderildi” diye konuştu.

Bir sonraki seferle Hol Kampı’ndan alınacak Rus çocukların sayısıyla ilgili Kürt tarafından bilgi beklediklerini belirten Kuznetsova, “Hepsini tek seferde alabiliriz, Savunma Bakanlığı’na ait uçağın kapasitesi buna imkan veriyor. Ancak maalesef, hepsini aynı anda değil, küçük gruplar halinde teslim ediyorlar. Bu da bir haftada tamamlayabileceğimiz işin uzamasına neden oluyor. Ama bunu mümkün olduğunca yapmalıyız. Bu koşullarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.