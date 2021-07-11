Belediye Başkanı: Moskova’da salgının pik noktası geride kaldı

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, koronavirüs vakası sayılarının en yüksek değerlere ulaştığı pik noktasının geride bırakıldığını ve plato dönemine geçildiğini söyledi. Sobyanin’in açıklaması, Rusya’nın başkentinde vakaların pandeminin başından beri görülen en yüksek seviyeleri görmesinden birkaç hafta sonrasına denk geldi.

Rusya’nın başkenti Moskova’nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rossiya-1 televizyonuna demecinde, “Pik değerlerini geride bıraktık, şimdi durumun stabil bir hâl aldığını izliyoruz. Hatta hastalanma düzeyinin küçük bir miktar azaldığını dahi söyleyebiliriz” dedi.

Kovid-19’u ağır geçirenlerin sayısı hâlâ yüksek

Sobyanin bunun yanında, sayıların azalmış olmasının tek başına durumu tam netliği ile ortaya koymadığını, zira başkentte hastalığı ağır geçirenlerin sayısının hâlâ çok yüksek olduğunu kaydetti. Her gün yaklaşık bin 700 kişinin ciddi semptomlarla şehir hastanesine başvurduğunu belirtti.

Moskova’da dün 5 bin 600 yeni vaka kaydedilmişti. Söz konusu sayısı bir önceki güne kıyasla yüzde 14 daha düşük.

Kafelere girişte QR kodu, insanlarla temas hâlindeki personele aşı mecburiyeti

Rusya’nın başkentinde haziran sonuna doğru vaka sayılarının pandeminin başından beri görülen en yüksek değerlere çıkması, yetkilileri yeniden birtakım önlemler almaya itmişti. Yeni kurallara göre müşterilerin, kafe, restoran ve barlara girerken aşılandıklarına, hastalığı geçirip antikor geliştirdiklerine ya da yakın geçmişte test yaptırıp negatif sonuç aldıklarına dair bir QR kodu göstermeleri gerekiyor.

En başından beri pandeminin Rusya’daki merkezi olan Moskova’da, insanlarla doğrudan teması olan hizmet sektörü personeline de aşı olma mecburiyeti getirildi. Zira Rusya genelinde aşı olanların oranı, sürü bağışıklığı için gerekenin hâlâ çok altında.

Rusya’nın tescil edilmiş üç koronavirüs aşısı bulunuyor. Ancak aşı yokluğu olmaması ve yaygın aşılama programının ocak ayından beri sürdürülmesine karşın sürü bağışıklığı için gerektiği düşünülen aşılanma oranına henüz yaklaşılmış değil. Bunun, aşı olmaya şüpheci yaklaşan kesimin geniş olmasından kaynaklandığı belirtiliyor.