Belediye Başkanı: Moskova’da salgının pik noktası geride kaldı

Rusya’nın başkenti Moskova’nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rossiya-1 televizyonuna demecinde, “Pik değerlerini geride bıraktık, şimdi durumun stabil bir hâl aldığını izliyoruz. Hatta hastalanma düzeyinin küçük bir miktar azaldığını dahi söyleyebiliriz” dedi.
Kovid-19’u ağır geçirenlerin sayısı hâlâ yüksek
Moskova’da dün 5 bin 600 yeni vaka kaydedilmişti. Söz konusu sayısı bir önceki güne kıyasla yüzde 14 daha düşük.
Kafelere girişte QR kodu, insanlarla temas hâlindeki personele aşı mecburiyeti
Rusya’nın başkentinde haziran sonuna doğru vaka sayılarının pandeminin başından beri görülen en yüksek değerlere çıkması, yetkilileri yeniden birtakım önlemler almaya itmişti. Yeni kurallara göre müşterilerin, kafe, restoran ve barlara girerken aşılandıklarına, hastalığı geçirip antikor geliştirdiklerine ya da yakın geçmişte test yaptırıp negatif sonuç aldıklarına dair bir QR kodu göstermeleri gerekiyor.
Rusya’nın tescil edilmiş üç koronavirüs aşısı bulunuyor. Ancak aşı yokluğu olmaması ve yaygın aşılama programının ocak ayından beri sürdürülmesine karşın sürü bağışıklığı için gerektiği düşünülen aşılanma oranına henüz yaklaşılmış değil. Bunun, aşı olmaya şüpheci yaklaşan kesimin geniş olmasından kaynaklandığı belirtiliyor.
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