Rusya’da son 24 saatte 25 bin 33 yeni koronavirüs vakası saptandı

Rusya'da son 24 saatte 25 bin 33 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplamının 5 milyon 783 bin 333’e ulaştığı bildirildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 25 bin 33 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 25 bin 82 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 0.2 daha az olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının toplam sayısının 5 milyon 783 bin 333’e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca en fazla vakanın başkent Moskova’da (5 bin 410), Moskova bölgesinde (2 bin 511), St. Petersburg’da (2 bin 7), Nijniy Novgorod bölgesinde (525) ve Voronej bölgesinde (430) saptandığı bilgisine yer verildi.

Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 749 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 143 bin 2’ye yükseldiği kaydedildi.

Sağlıklarına kavuşan kişilerin sayısının son 24 saatte 17 bin 382 kişi olduğu bilgisini paylaşan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 5 milyon 200 bin 219’a ulaştığını vurguladı.

Daha önce Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılanma hızının artırılması talimatını vermişti. Rusya’da aşılanma hızı bakımından önde olan bölgeler arasında başkent Moskova ve bölgesi, St. Petersburg ve Krasnodar bölgesi yer alıyor.