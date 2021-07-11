Rus Dışişleri: Fransa, Rus ve Çin aşıları ile ilgili ayrımcılık yapıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune’un Rus ve Çin koronavirüs aşılarına ilişkin açıklamalarından dolayı Paris'i kınayarak, söz konusu açıklamaları ayrımcı olarak nitelendirdi.

Avrupa Birliği’nde (AB) tescil edilmemiş olan Rus veya Çin aşıları ile aşılandıklarına dair sertifikaları bulunan kişilerin AB topraklarına girmelerine izin verilmemesi gerektiğini savunan Beaune’un sözlerini Telegram kanalından yaptığı paylaşımda kınayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, söz konusu açıklamaları ayrımcı olarak nitelendirdi.

“Fransa'yı, üst düzey temsilcisinin Avrupa'da neo-Nazi ayrımcılık ruhunu canlandıran bu tür ayrımcı açıklamalarından dolayı kınıyoruz” ifadelerini kullanan Zaharova, şöyle devam etti:

“Fransa’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı, tıbbı milliyet ile bağdaştırarak bu konuda egemen devletlere ders verecek bir viroloji uzmanı değil.”

Clement Beaune’un Fransa'nın kendi aşısını üretemediğini ve bunu yapabilen herkesi kıskandığını dürüstçe söylemesi gerektiğine dikkat çeken Zaharova, “Ülkelere ve halklara hangi aşılarla aşılanacaklarını dikte etmek, Fransa Dışişleri Bakanlığı’na düşmez” vurgusunu yaptı.

Sözcü ayrıca Fransız Ulusal Sağlık Araştırma Enstitüsü (INSERM) viroloji uzmanı ve koronavirüs aşı komisyonu başkanı Marie-Paule Kieny’nin bu yakınlarda Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’yi etkili olarak kabul ettiğini açıkladığını da hatırlattı.

Fransa 23 Haziran'da Rusya'yı koronavirüsün yayılma riski yüksek olan ülkelerin bulunduğu ‘kırmızı listeye’ dahil etmişti. O tarihten itibaren Rusya’dan Fransa’ya giren vatandaşların, Avrupa düzenleyicisi tarafından onaylanmış bir aşı ile aşılanıp aşılanmadığına bakılarak 7 ila 10 günlük zorunlu karantinada kalmaları gerekiyor.