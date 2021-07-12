St. Petersburg’da koronavirüsle ilgili yeni kısıtlamalar getiriliyor

Rusya’nın St. Petersburg kentinde artan vakalar nedeniyle yarından itibaren koronavirüs salgınıyla ilgili yeni kısıtlamalara gidilecek.

St. Petersburg’daki vaka sayılarındaki artış, kentte yeni kısıtlamaların getirilmesi yönünde karar alınmasına neden oldu.

Yarın itibarıyla sirklerdeki doluluk oranı yüzde 50’yi aşmayacak, konser salonları ve tiyatrolarda bin 500’den fazla kişi bulunamayacak.

Kentteki gemilerdeki yolcu sayısı da maksimum kapasitenin yarısı kadar tutulacak.

Spor faaliyetlerine de seyirci alınmayacak. Antrenör ve personelin PCR testi veya aşı sertifikası sunması gerekecek.

St. Petersburg’da bugün 2 bin 29 yeni vaka kaydedildi, 104 kişi hayatını kaybetti. Gün içinde Rusya’da 25 bin 140 yeni vaka ve 710 can kaybı tespit edildi.