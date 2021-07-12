Rusya’da 25 bin 140 yeni vaka

Rusya’da son 24 saatte 25 bin 140 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Gün içinde kaydedilen can kaybı ise 710 oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre son 24 saatte vaka sayısı 25 bin 140 artarak 5 milyon 808 bin 473’e çıktı.

Başkent Moskova’da 5 bin 403, Moskova bölgesinde 2 bin 566, St. Petersburg’da 2 bin 29 yeni vaka görüldü.

Can kaybı gün içinde 710 arttı. Şimdiye kadar 143 bin 712 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İyileşenlerin sayısı da 16 bin 429 artarak 5 milyon 216 bin 648’e yükseldi.

Ülkede dün de 25 bin 33 yeni vaka tespit edilmişti.

Rusya’daki vakalarda son haftalarda artış gözleniyor. Günlük vaka sayısı haziran başında 9 bin civarındayken son üç gündür 25 binin üzerinde. Günlük can kaybı da salı günü ilk kez 700’ü geçti. Yetkililer bu durumun sebebini virüsün delta varyantı olduğunu belirtiyor.