Rusya'da içki içmeyenlerin oranı giderek artıyor: Votka Rusların ilk tercihi değil

Rusya dünyada votka içenlerin ülkesi olarak anılsa da yapılan bir araştırma durumun farklı olduğunu gösterdi. Rus kamuoyu araştırma merkezi VTSIOM’un anketiyle, Rusların üçte birinden fazlasının (yüzde 38) alkollü içecek tüketmediği öğrenildi.

VTSIOM’un 19 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde bin 600 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği anket, hiç alkol tüketmeyen Rusya vatandaşlarının oranının giderek arttığını gösterdi.

Ankete göre Rusların yüzde 38’i içki içmiyor. Bu oran 2011 yılında yüzde 28’di.

Yaşlıların gençlere kıyasla daha az alkol tükettiği görülüyor. Ankete katılan 60 yaş üstü kişilerin yüzde 51’i içki içmediğini söyledi.

Dört kişiden biri (yüzde 25) de ayda bir kereden daha az sıklıkla alkol tüketiyor. Ayda yaklaşık bir veya iki-üç kere içki içenlerin oranı da sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 18. Katılımcıların yüzde 5’i de bundan daha sık içki içtiğini ifade etti.

Bununla birlikte her gün içki içtiğini söyleyenlerin oranı da sadece yüzde 1’de kaldı.

Şarap votkadan daha yaygın tüketiliyor

Araştırma ayrıca Ruslar arasında en popüler içkinin şarap olduğunu ortaya koydu. Şaraptan sonra bira ikinci sırada yer alıyor. Votka ise Ruslar için üçüncü sırada.