Putin: Ukrayna, gerçek egemenliğe yalnızca Rusya'yla ortaklık yapması halinde sahip olabilir

Rusya vatandaşlarının sorularını yanıtladığı 'Vladimir Putin'le Direkt Hat' programında Rusların ve Ukraynalıların tek millet olduğunu söyleyen ve bununla ilgili bir makale yazacağını belirten Putin, 'Rusların ve Ukraynalıların Tarihi Birliği' başlıklı makale kaleme aldı.

Rusça ve Ukraynaca dillerinde yayınlanan makalede Batı'nın Ukrayna'da korku atmosferi oluşturduğunu ve ülkeyi doğrudan dış yönetim altına almaya çalıştığını belirten Putin, "Rusya, Ukrayna'yla diyaloğa açık ve en zorlu konuları istişare etmeye hazır. Ancak partnerimizin kendi ulusal çıkarlarını gözettiğini, başkalarının çıkarlarına hizmet etmediğini, bizimle mücadele edebilmek için başkalarının elinde bir silaha dönüşmediğini anlamamız gerekiyor" dedi.

Son yıllarda Rusya ile Ukrayna arasında oluşan duvarı felaket ve trajedi olarak niteleyen Putin, "Bunlar, her şeyden önce farklı dönemlerde yaptığımız kendi hatalarımızın sonuçları. Ancak aynı zamanda da her zaman birliğimizi baltalamaya çalışan güçlerin bilinçli çalışmalarının da sonucu. Rusya, hiçbir zaman Ukrayna karşıtı olmayacak. Ukrayna'nın nasıl olacağına ise halkı karar verecek" diye konuştu.

'Akrabalığımız nesilden nesile aktarılıyor'

Rusya'nın Ukrayna'nın diline ve geleneklerine, Ukraynalıların ülkelerini özgür, güvenli ve refah görme arzularına saygı gösterdiğini kaydeden Putin, "Ukrayna'nın gerçek egemenliğe yalnızca Rusya'yla ortaklık yapılması halinde sahip olabileceğine inanıyorum. Manevi, beşeri, medeni ilişkilerimiz yüzyıllar içinde oluştu, ortak sınavlarla, kazanımlarla ve zaferlerle pekişti. Akrabalığımız nesilden nesile aktarılıyor" ifadelerini kullandı.

'Batı, parçala ve yönet taktiği kullanıyor'

Rusya lideri, yüzyıllardır bilinen 'parçala ve yönet' taktiğini anımsatarak "Yeni bir şey yok. Milliyetçilik meselesi üzerine oynama, insanlar arasına nifak tohumları ekme girişimleri de buna dayanıyor. En üst hedefleri parçalamak ve ardından tek milletin parçalarını birbirine düşürmek" diye vurguladı.

'Ukrayna, ekonomik ilişkileri kopararak büyük kayıplar yaşadı'

Ukrayna'nın Rusya'yla ekonomik ilişkileri kopararak büyük kayıplar yaşadığına dikkat çeken Putin, "1991-2013 döneminde yalnızca düşük gaz fiyatları sayesinde Ukrayna bütçesi 82 milyar dolardan fazla tasarruf sağladı, bugün ise gazımızın Avrupa'ya transiti karşılığında Rusya'nın yaptığı 1.5 milyar dolarlık ödemelere kelimenin tam anlamıyla sarılmış durumdalar. Oysa ülkelerimiz arasındaki ekonomik bağların korunmasaydı, Ukrayna için olumlu etki on milyarlarca doları bulurdu" dedi.

'Bugün Avrupa işbirliğimize imrenerek bakabilirdi'

"Ukrayna ve Rusya, uzun süre boyunca tek ekonomik sistem olarak gelişti. Bugün Avrupa ülkeleri, 30 yıl önceki işbirliğimizin derinliğine imrenerek bakabilirdi. Biz doğal ve birbirini anlayan ekonomik partnerleriz" diye devam eden Putin, bu kadar yakın işbirliğinin her iki ülkenin de somut avantajlarını pekiştirecek güçte olduğunun altını çizdi.

'Ukrayna, Avrupa'nın en fakir ülkesi'

Bugün Ukrayna'nın Avrupa'nın en fakir ülkesi olduğuna belirten Putin, bu ülkedeki gayrisafi yurtiçi hasılanın Arnavutluk, Moldova ve Kosova'dan daha düşük olduğunu ekledi.