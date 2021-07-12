Kayıt
19:16 12 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Vladimir Putin

    Putin: Ukrayna, gerçek egemenliğe yalnızca Rusya'yla ortaklık yapması halinde sahip olabilir

    © Sputnik
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 13
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/02/1044875709_0:278:3146:2047_1200x675_80_0_0_ad7cab75ebacb1d44e54da46c31123be.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202107121044949323-putin-ukrayna-gercek-egemenlige-yalnizca-rusyayla-ortaklik-yapmasi-halinde-sahip-olabilir/

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın gerçek egemenliğe yalnızca Rusya'yla ortaklık yapması halinde sahip olabileceğini söyledi.

    Rusya vatandaşlarının sorularını yanıtladığı 'Vladimir Putin'le Direkt Hat' programında Rusların ve Ukraynalıların tek millet olduğunu söyleyen ve bununla ilgili bir makale yazacağını belirten Putin, 'Rusların ve Ukraynalıların Tarihi Birliği' başlıklı makale kaleme aldı.

    Rusça ve Ukraynaca dillerinde yayınlanan makalede Batı'nın Ukrayna'da korku atmosferi oluşturduğunu ve ülkeyi doğrudan dış yönetim altına almaya çalıştığını belirten Putin, "Rusya, Ukrayna'yla diyaloğa açık ve en zorlu konuları istişare etmeye hazır. Ancak partnerimizin kendi ulusal çıkarlarını gözettiğini, başkalarının çıkarlarına hizmet etmediğini, bizimle mücadele edebilmek için başkalarının elinde bir silaha dönüşmediğini anlamamız gerekiyor" dedi.

    Son yıllarda Rusya ile Ukrayna arasında oluşan duvarı felaket ve trajedi olarak niteleyen Putin, "Bunlar, her şeyden önce farklı dönemlerde yaptığımız kendi hatalarımızın sonuçları. Ancak aynı zamanda da her zaman birliğimizi baltalamaya çalışan güçlerin bilinçli çalışmalarının da sonucu. Rusya, hiçbir zaman Ukrayna karşıtı olmayacak. Ukrayna'nın nasıl olacağına ise halkı karar verecek" diye konuştu.

    'Akrabalığımız nesilden nesile aktarılıyor'

    Rusya'nın Ukrayna'nın diline ve geleneklerine, Ukraynalıların ülkelerini özgür, güvenli ve refah görme arzularına saygı gösterdiğini kaydeden Putin, "Ukrayna'nın gerçek egemenliğe yalnızca Rusya'yla ortaklık yapılması halinde sahip olabileceğine inanıyorum. Manevi, beşeri, medeni ilişkilerimiz yüzyıllar içinde oluştu, ortak sınavlarla, kazanımlarla ve zaferlerle pekişti. Akrabalığımız nesilden nesile aktarılıyor" ifadelerini kullandı.

    'Batı, parçala ve yönet taktiği kullanıyor'

    Rusya lideri, yüzyıllardır bilinen 'parçala ve yönet' taktiğini anımsatarak "Yeni bir şey yok. Milliyetçilik meselesi üzerine oynama, insanlar arasına nifak tohumları ekme girişimleri de buna dayanıyor. En üst hedefleri parçalamak ve ardından tek milletin parçalarını birbirine düşürmek" diye vurguladı.

    'Ukrayna, ekonomik ilişkileri kopararak büyük kayıplar yaşadı'

    Ukrayna'nın Rusya'yla ekonomik ilişkileri kopararak büyük kayıplar yaşadığına dikkat çeken Putin, "1991-2013 döneminde yalnızca düşük gaz fiyatları sayesinde Ukrayna bütçesi 82 milyar dolardan fazla tasarruf sağladı, bugün ise gazımızın Avrupa'ya transiti karşılığında Rusya'nın yaptığı 1.5 milyar dolarlık ödemelere kelimenin tam anlamıyla sarılmış durumdalar. Oysa ülkelerimiz arasındaki ekonomik bağların korunmasaydı, Ukrayna için olumlu etki on milyarlarca doları bulurdu" dedi.

    'Bugün Avrupa işbirliğimize imrenerek bakabilirdi'

    "Ukrayna ve Rusya, uzun süre boyunca tek ekonomik sistem olarak gelişti. Bugün Avrupa ülkeleri, 30 yıl önceki işbirliğimizin derinliğine imrenerek bakabilirdi. Biz doğal ve birbirini anlayan ekonomik partnerleriz" diye devam eden Putin, bu kadar yakın işbirliğinin her iki ülkenin de somut avantajlarını pekiştirecek güçte olduğunun altını çizdi.

    'Ukrayna, Avrupa'nın en fakir ülkesi'

    Bugün Ukrayna'nın Avrupa'nın en fakir ülkesi olduğuna belirten Putin, bu ülkedeki gayrisafi yurtiçi hasılanın Arnavutluk, Moldova ve Kosova'dan daha düşük olduğunu ekledi.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Üç balonunun aynı anda havalandığı uçuşta katılımcılar, Göbeklitepe, Harran Ovası ve Şanlıurfa kent merkezini kuş bakışı görme fırsatı buldu.
    'Tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe'de balon uçuşları başladı
    Karikatür
    NATO'dan İngiliz gemisinin yol açtığı hadiseyle ilgili açıklama: Karadeniz'deki varlığımızı sürdüreceğiz
    İstiklal Caddesi
    Türkiye'de en yüksek gelir, en yüksek gelir eşitsizliği oranı nerede?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet