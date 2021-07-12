Rusya: Gamaleya Merkezi'nin araştırması Sputnik V'nin yeni Kovid-19 varyantlarına karşı etkili olduğunu gösterdi

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Gamaleya Merkezi’nin bugün yayınlanan araştırmasının Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin delta ve alfa varyantları dahil olmak üzere Kovid-19’un yeni suşlarına karşı koruma sağladığını gösterdiğini bildirdi.

RDIF basın dairesinin konuya ilişkin açıklamasında, Gamaleya Merkezi’nin bugün yayınlanan araştırmasının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen Sputnik V aşısının, delta ve alfa varyantları dahil olmak üzere koronavirüsün yeni suşlarına karşı da koruma sağladığını gösterdiği belirtildi.

Konuya ilişkin makalenin uluslararası hakemli dergi Vaccines'de yayınlandığı kaydedilen açıklamada, bu sonuçlara her iki Sputnik V bileşeni ile aşılananlardan alınan kan serumunun virüsü etkisiz hale getirme aktivitesine ilişkin çalışmanın sonuçlarına dayanılarak yapıldığına dikkat çekildi.

Araştırma kapsamında aşılananların kan serumunun, orijinal Vuhan varyantı B.1.1.1 dahil olmak üzere canlı virüsün çeşitli suşlarına tepkisinin karşılaştırdığı vurgulanan açıklamada, “Bu aşı ile aşılama, Alpha B.1.1.7 (ilk olarak Birleşik Krallık'ta otaya çıktı), Beta B.1.351 (ilk olarak Güney Afrika'da ortaya çıktı), Gamma P.1 (ilk kez Brezilya'da ortaya çıktı), Delta B .1.617.2 ve B.1.617.3 (ilk olarak Hindistan'da ortaya çıktı) ve Moskova'da ortaya çıkan, reseptör bağlama alanında (RBD) mutasyonları bulunan B.1.1.141 ve B.1.1.317 varyantları dahil olmak üzere yeni suşlara karşı koruyucu nötralize edici antikor titreleri üretiyor” ifadelerine yer verildi.

RDIF, aynı zamanda virüsü nötralize edici etkisinin ‘aşının etkinliği ile doğrudan bağlantısının bulunmadığını’ vurguladı.

Şu anda RDIF ve Rusya Sağlık Bakanlığı çatısındaki Gamaleya Merkezi’nin ‘diğer önde gelen üreticilerle’ birlikte Sputnik V'nin ilk bileşenini diğer aşılarla birleştirme olanaklarını araştırdığına dikkat çekilen açıklamada, ayrıca Gamaleya Merkezi’nin dünya çapında ortaya çıktıkça koronavirüsün yeni suşlarını da incelemeye devam ettiği vurgulandı.

Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı, halihazırda toplam nüfusu 3.5 milyardan fazla olan 67 ülkede tescil edilmiş bulunuyor.