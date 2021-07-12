Rus Dışişleri: Moldova’daki parlamento seçimlerinin sonuçlarına saygı duyuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Moldova’daki parlamento seçimlerinin sonuçlarına saygı duyduğunu ve onların toplumdaki etnik gruplar arasındaki uyuma katkıda bulunmalarını umduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı açıklamaya göre Zaharova, Rusya’nın Moldova’daki parlamento seçimlerinin sonuçlarına saygı duyduğunu ve onların toplumdaki etnik gruplar arasındaki uyuma katkıda bulunmalarını umduğunu ifade etti.

Açıklamada, “Rus tarafı seçimlerin sonuçlarına saygı duyuyor ve onların Moldova toplumunda etnik gruplar arasındaki uyuma katkıda bulunmasını umuyor” ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın Moldova’daki yeni parlamento ve hükümetle çok yönlü işbirliği geliştirmeye hazır olduğunu da doğrulayan Zaharova, “Mevcut Rus-Moldova anlaşmalarının ve düzenlemelerinin tutarlı bir şekilde hayata geçirilmesini, ayrıca Moldova Cumhuriyeti'nin BDT alanındaki entegrasyon süreçlerine aktif katılımının sürmesini umuyoruz. Moldova’nın ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki bağları güçlendirmeyi amaçlayan tüm siyasi güçleriyle etkileşimde olmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Zaharova ayrıca seçim öncesi dönemde Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın ‘ABD, Avrupa Birliği (AB) ve üye devletleri tarafından Moldova'daki iç siyasi süreçlere yapılan dış müdahalelerden duyduğu üzüntüyü defalarca dile getirdiğini’ de hatırlattı.