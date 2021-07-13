Rusya’da bir otelde gaz patlaması: Bir kişi hayatını kaybetti

Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki Gelencik kentinde bulunan bir otelde gaz patlaması meydana geldi. Olayda yaralanan beş kişiden biri hayatını kaybetti.

Krasnodar bölgesi acil durum servisinden Sputnik’e konuşan kaynak, Gelencik’te bir otelde gaz patlaması olduğu bilgisini verdi.

Kaynak, “Ön verilere göre dört kişi yaralandı, yaralılardan biri hayatını kaybetti” dedi. Üç yaralı hastaneye kaldırıldı.

Daha sonra enkaz altından bir yaralının daha çıkarıldığı, yaralının şu anda doktor muayenesine aldığı bildirildi.

Olayın ‘Azariya’ isimli dört katlı otelin mutfağında meydana geldiği, tavan ve dış duvarın yıkıldığı da verilen bilgiler arasında.

Kurtarma ekipleri yaklaşık 50 kişiyi tahliye etti. Bölge savcılığı olayı incelemeye başladı.