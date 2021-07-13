MAKS-2021’in ilk gününde Rusya’nın yeni savaş uçağı tanıtılacak

Roctec’in basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, OAK, MAKS-2021’in ilk günü olan 20 Temmuz’da yeni askeri uçağını tanıtacak.

Bu gece yarısı OAK ve Rostec’in YouTube kanallarında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek ilk gösterim için, projenin sayfasında geri sayım başladı.

Rusya’nın gelişmiş uçak sistemleri üretiminde ileri teknolojilere sahip ve savaş uçağı üretiminde trend belirleyici bir ülke olduğunu kaydeden Rostec sözcüsü, “Yeni uçağın sadece ülkemizde değil, yurtdışındaki rakiplerimiz de dahil, dünyanın diğer bölgelerinde gerçekten ilgi uyandıracağından eminiz” ifadelerini kullandı.

MAKS-2021 fuarı bu yıl onbeşinci yılına girecek. Fuar 20-25 Temmuz’da Moskova bölgesindeki Jukovski’de gerçekleştirilecek. Etkinlik boyunca koronavirüs salgını için gerekli tedbirler alınacak.