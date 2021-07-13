ABD'nin Rusya Büyükelçiliği çalışanı, demiryolu tabelasını çaldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalında ABD’nin Rusya Büyükelçiliği çalışanının öznesi olduğu ilginç bir olayı anlattı. ABD’li diplomat demiryolu tabelasını çaldı.

Zaharova’ya göre, olay Tver bölgesindeki Ostaşkov İstasyonu’nda gerçekleşti. İstasyonda bir demiryolu tabelasının olmadığının anlaşılmasının ardından polis güvenlik kameralarını izleyip şüpheliyi tespit etti.

Kamera görüntülerinde bir adamın tabelayı alıp arabasının bagajına koyduğu görüldü. Ancak incelemeler sırasında aracın kırmızı diplomatik plaka numarasına sahip olduğu dikkat çekti. Söz konusu araç aynı gün Tver bölgesi trafik polisleri tarafından kural ihlali yaptığı gerekçesiyle durduruldu. Direksiyondaki kişi ise ABD Büyükelçiliği çalışanıydı.

Büyükelçilik çalışanının neden tabelaya neden ihtiyaç duymuş olabileceğini anlayamadığını, bunu merak ettiğini belirten Zaharova, olayın failini Anton Çehov’un ‘Zloumışlennik’ (Kötü adam) öyküsündeki, demiryolu raylarının vidalarını söken ve trenlerin kaza yapmasına sebep olabileceğini idrak edemeyen aynı isimli karaktere benzetti.

Zaharova, “Tver bölgesinden demiryolu tabelasının çalınması için çok gizli bir tür casusluk operasyonu muydu bu?” ifadelerini kullandı.

‘Yolcuların hayatlarını tehlikeye attı’

Diplomatın yolcuların hayatlarını tehlikeye attığını, tren yolunun çok yoğun ve hareketli bir noktasındaki bir tabelanın çalındığını belirten Zaharova, durumun derhal anlaşılması sayesinde olası bir kazanın önlendiğini kaydetti.

Zaharova ayrıca, “Çehov’un ölümsüz olduğu sadece edebi mirasıyla değil, ABD’nin Rusya Büyükelçiliği tarafından da kanıtlanmış oldu” ifadelerine yer verdi.

Bu arada Rus sözcüye göre büyükelçilik, çalışanını ABD’ye gönderdi.