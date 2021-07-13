RDIF ve dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü, Sputnik V üretecek

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), dünyanın en büyük aşı üreticisi olan Hindistan Serum Enstitüsü (SII) ile Rus Sputnik V aşısının ülkede üretimi için işbirliği yapacağını duyurdu. Aşının üretimine eylülde başlanacak.

RDIF, dünyanın en büyük koronavirüs aşısı üreticisi olan ve şimdiden 500 milyondan fazla aşı üreten SII ile Sputnik V’nin Hindistan’da üretimi için işbirliği yapacak.

Aşının ilk partisi eylülde üretilecek. Firma Hindistan’da her yıl 300 milyondan fazla Sputnik V üretmeyi planlıyor.

Teknoloji transferi süreci kapsamında firmaya Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından hücre ve vektör numuneleri verildi.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, bu stratejik ortaklığın aşı üretim hacminin büyütülmesi bakımından önemli bir adım olduğunu ve hem Hindistan hem de dünyada hayat kurtarmak için güçlerin birleştirilmesi açısından bir örnek teşkil ettiğini ifade etti.

'Sputnik V'nin erişilebilir olması önemli'

SII Genel Müdürü Adar Punavalla da RDIF’le işbirliklerinden çok memnun olduğunu belirterek, test üretiminin başlayacağı eylül ayını takip eden aylarda milyonlarca doz aşı üretmeyi umduklarını söyledi.

Yüksek güvenlik ve etkinlik sağlamasından dolayı Sputnik V’nin Hindistan ve tüm dünyada erişilebilir olmasının önemini vurgulayan Punavalla, koronavirüsle mücadelede uluslararası işbirliği gerektiğini ekledi.

Hindistan Sputnik V aşısı için önde gelen bir üretim ve aktarma merkezi. RDIF daha önce Hindistan’daki Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech ve Morepen gibi birçok şirketle bu aşının üretimi için anlaşma imzalamıştı.

Sputnik V şu anda toplam nüfusu 3.5 milyara tekabül eden 67 ülkede tescil edildi.