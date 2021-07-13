Rus ordusu, NATO'nun Karadeniz'deki manevraları sürerken Kırım'da tatbikat yaptı

Bulgaristan'ın NATO gemi ve uçaklarının katılımıyla Karadeniz'de yaptığı tatbikat sürerken Rus ordusu, Kırım'da radar araçlarıyla tatbikat gerçekleştirdi.

Tatbikata ilişkin açıklama yapan Rusya Karadeniz Filosu, "Karadeniz Filosu'nun Kırım'da donanma üssünde gemi trafiği güvenliğinin sağlanmasına ve denizdeki filo güçlerinin askeri eğitimine yönelik tatbikat düzenlendi" ifadelerini kullandı.

Tatbikata Kırım yarımadası kıyısındaki telsiz kontrol noktalarının ve iletişim kontrol noktalarının birliklerinin katıldığını belirten Karadeniz Filosu, askerlerin belirlenen hedeflerle görsel ve radyoelektronik iletişim kurduğunu, denizdeki durumla ilgili bilgileri doğru şekilde ve zamanında aktardığını ve denizdeki görevleri yerine getiren gemileri yönlendirdiğini ifade etti.

Tatbikata Karadeniz Filosu'nun hem sabit hem de mobil radar kontrol noktalarının katıldığını da kaydeden filo, bu birliklerin de yüksek hazırlık düzeyine ve görevleri yerine getirme kapasitesine sahip olduklarını gösterdiklerini vurguladı.

28 Haziran'da ABD ve NATO'lu müttefiklerin, Rusya'nın itirazlarına rağmen Ukrayna kıyılarında yaklaşık 5 bin askerin katılımıyla Deniz Esintisi 2021 ('Sea Breeze 2021') tatbikatına başlamıştı.

Tatbikat 11 Temmuz'da sona ererken tatbikatta yer alan gemilerin büyük bölümünün Bulgaristan'da 19 Temmuz'a kadar sürecek Breeze-2021 manevralarından sonra Karadeniz'den ayrılacağı açıklanmıştı.