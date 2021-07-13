Putin: Belarus dış tehditlere rağmen güvenilir ve istikrarlı bir partner

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus’un istikrarlı ve güvenilir bir partner olduğunu, yaptırımlara rağmen verilen kredilerle ilgili tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini söyledi.

St. Petersburg’da Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya gelen Putin, koronavirüs salgını ve yaptırımlar gibi dış tehditlere rağmen Belarus’un, aldığı kredilerle ilgili sorumluluklarını yerine getirdiğini ifade etti.

Putin, “Üstelik hükümetten Belarus’un dış borcunun yüzde 2.5 azaldığı bilgisini aldım. Bu anlamda Belarus güvenilir ve istikrarlı bir partner” dedi.

Rus lider, geçen yıl koronavirüs nedeniyle karşılıklı ticaret hacmi yüzde 17 azalsa da bu yıl yüzde 37’lik önemli bir artış yaşandığını kaydetti.

‘Sorumluluklarımızı yerine getireceğiz’

Lukaşenko da ne pahasına olursa olsun Rusya’dan aldıkları kredilerle ilgili tüm sorumlulukları yerine getireceklerini söyledi.

Lukaşenko, “Finansal bakımdan her zaman zorlu bir durumdaydık. Bu anlamda Rusya bize çok ciddi bir destek verdi. Bize verilen kredilerle ilgili sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz ve ne pahasına olursa olsun bunu yapacağız” dedi.

Diğer yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce gazetecilere, liderlerin görüşmede Batı’nın Belarus’taki durumu sarsma girişimleriyle mücadeleye yönelik tedbirleri ele alacağı bilgisini vermişti.