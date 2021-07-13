Rus Dışişleri: Küba yönetimi ve halkıyla dayanışma içindeyiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın Küba yönetimi ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve bu ülkedeki durumun normale döndürülmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Bakanlığın açıklamasına göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Küba'nın Moskova Büyükelçisi Julio Garmendia Pena'yla bir araya gelerek Küba'daki hükümet karşıtı eylemleri konuştu.

Küba'daki durumun en kısa sürede normale döneceğinden emin olduklarını belirten taraflar, içişlerine dışarıdan müdahale edilmesinin ve Küba'da istikrarsızlığa yol açabilecek diğer yıkıcı eylemlerin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Rusya'nın Küba yönetimi ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu kaydeden Ryabkov, ülkedeki durumun en kısa sürede normale dönmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Taraflar, Rusya ile Küba arasındaki işbirliğinin güncel konularını da istişare etti.

Küba'da koronavirüsün etkisi altındaki ekonomik durumun iyileştirilmesi talebiyle gösteriler düzenleniyor.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, gösterilere ilişkin açıklama yaparak destekçilerini sokağa davet etmiş ve 'Küba devriminin düşmanlarının' ülkeyi istikrarsızlaştırmak istediğini belirtmişti.