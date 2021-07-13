Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov: ABD'den yardım değil saygı bekliyoruz

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Moskova'nın Washington'dan bir hizmet veya yardım talep etmediğini ancak karşılıklı çıkarlara dayalı ilişkiler için saygı beklediğini söyledi.

Middlebury Enstitüsü'nün Rusça konuşan öğrencilerine hitap eden Antonov, "ABD'nin özel hizmetlerine veya yardımlarına ihtiyacımız yok ancak karşılıklı çıkarlara dayalı ilişkiler kurulması için saygı bekliyoruz. Çıkarlarımızın gözetilmesini bekliyoruz" dedi.

Mevcut çalkantılı küresel ortamda tarafların, her iki ülkenin vatandaşlarının güvenliği ve refahı için işbirliği yapmayı öğrenmeleri gerektiğini kaydeden Antonov, Moskova'nın buna hazır olduğunun altını çizdi.

"Rusya ve ABD'nin karşı karşıya olduğu tehlikeler ve sorunlar, onların işbirliği yapmasını gerektiriyor. Elbette Washington'da bazılarının benimsediği, ülkemizin gerektiğinde kullanılabileceği, sonra da ABD'nin çıkarlarına yararlı olmadığında bir kenara itileceği ve hatta karalanacağı görüşünü kabul etmiyoruz" diye devam eden Antonov, 16 Haziran'da yapılan Putin-Biden zirvesinden sonra oluşan olumlu nabzın somutlaşmasını umduklarını vurguladı.