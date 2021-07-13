RDIF: Sputnik V'nin sonbaharda Avrupa İlaç Ajansı'nda onaylanmasını bekliyoruz

CNBC India'ya demeç veren RDIF Başkanı Dmitriyev, "EMA'yla verimli bir diyalog yürütüyoruz. Sonbaharda EMA'dan onay almayı bekliyoruz" dedi.

RDIF, Sputnik V'nin tescili için EMA'ya mart ayında başvuru yaptı. Şu anda kademeli inceleme prosedürü uygulanıyor. Haziran ayında bir sonraki aşamanın Rus tarafının gerekli bilgileri sunmadığı iddiasıyla ertelendiği öne sürülürken RDIF bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguluyor.

Sputnik V şimdiye dek toplam nüfusu 3.5 milyarı aşan 67 ülkede tescil edildi.

Başta Arjantin, Sırbistan, Bahreyn, Macaristan ve Meksika'dakiler olmak üzere bazı ülkelerin düzenleyici kurumları, bunun en güvenli ve etkili koronavirüs aşılarından biri olduğunu gösteren veriler elde etti.