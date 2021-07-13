Putin-Lukaşenko görüşmesi sona erdi: Toplantı 5 saatten fazla sürdü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko’nun St. Petersburg’da yaptıkları görüşmenin 5 saatten fazla sürdüğünü belirtti.

Basın mensuplarına toplantıya ilişkin bilgi veren Peskov, St. Petersburg’da yapılan Putin-Lukaşenko görüşmesinin 5 saatten fazla sürdüğünü ifade etti.

Kremlin Sözcüsü, Putin ve Lukaşenko’nun uluslararası durum ve bölgesel sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

‘Belarus için 2022 gaz fiyatı 2021 yılının seviyesinde kalacak’

Liderlerin gaz fiyatlarını da ele aldıklarına dikkat çeken Peskov, “2022'de Belarus için gaz fiyatlarının zamlanmamasına ve 2021 seviyesinde kalmasına karar verildi” diye konuştu.

‘Gümrük, enerji ve vergi alanlarında atılacak adımlar belirlendi’

Peskov, “Liderler çok detaylı ve uzun bir görüşme yaptı, Rus ve Belarus temsilcilerinin yanı sıra hükümet başkanlarının katılımıyla üst düzey komisyon çerçevesinde daha önce gerçekleştirilen görüşmelerin sonuçlarını özetledi. Gümrük, vergi düzenlemeleri, enerji gibi alanlarda çalışmaya yönelik atılacak adımlar belirlendi” ifadelerini kullandı.

‘Putin ve Lukaşenko kredi desteğinin miktarı konusunda anlaştı’

Kremlin Sözcüsü, liderlerin (Rusya'nın vergi yükünü ihracattan ülke içi üretime kaydırmayı hedefleyen) ‘vergi manevrasına’ bağlı olarak kredi desteğinin miktarı konusunda anlaşma sağladıklarını ifade etti.

Peskov, “Rusya’daki vergi manevrası ile ilgili olarak kredi desteğinin miktarı konusunda anlaşma sağlandı” açıklamasında bulundu.