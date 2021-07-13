Rusya, EURO 2020 finalinde yaşanan olaylar sonrasında İngiltere'ye 'Rusya'nın Holigan Ordusu' belgeselini hatırlattı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, pazar akşamı oynanan EURO 2020 final karşılaşması sonrasında İngiliz holiganların Londra’nın merkezinde çıkardığı, 130’den fazla kişinin gözaltına alındığı, güvenlik güçlerinden neredeyse 20 kişinin yaralandığı olayları Telegram kanalında gündeme getirdi.

Zaharova, bu Londra’nın merkezinde yaşanan olaylara, Rusya’da oynanan 2018 FIFA Dünya Kupası öncesinde futbolseverleri Rus holiganlarla korkutan İngiliz BBC televizyonunun yayınladığı 'Rusya'nın Holigan Ordusu' adlı belgeseli hatırlatarak tepki gösterdi.

O dönemde İngiliz yetkililerin futbolseverleri ‘Rus holiganlarla’ nasıl korkuttuklarını anımsatan Zaharova, "İngiliz futbol taraftarlarının İtalyanları nasıl tekmelediklerini gördünüz mü? İngiltere Dışişleri Bakanlığı bu konuda neler açıkladı? Ya İngiliz parlamentosu? İşte böyle. Şimdi umutlar bir tek BBC’nin tarafsızlığına bağlandı, dünyaya gerçek ‘futbol holiganlarının’ nerede yaşadıklarını gösteren kendi fanatikleri hakkında bir film çekeceklerini umarım" ifadelerini kullandı.

BBC, 2018 FIFA Dünya Kupası öncesinde Rusya’ya gitmek isteyen futbolseverleri korkutmayı amaçlayan 'Rusya'nın Holigan Ordusu' adlı bir belgesel yayınlamıştı.