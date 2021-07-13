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    Vladimir Putin

    Putin, Ukrayna hakkında yazdığı makaleyi değerlendirdi: Birkaç aydır üzerinde düşünüyordum

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    Rusya
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    https://tr.sputniknews.com/rusya/202107131044960354-putin-ukrayna-hakkinda-yazdigi-makaleyi-degerlendirdi-birkac-aydir-uzerinde-dusunuyordum/

    Rusya lideri Putin, kaleme aldığı 'Rusların ve Ukraynalıların Tarihi Birliği' başlıklı makale ile ilgili değerlendirmesinde konu üzerinde birkaç aydır düşündüğünü ve bunun analitik bir yazı olduğunu ifade etti.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Rusların ve Ukraynalıların Tarihi Birliği' başlıklı makalenin yayınlanmasından bir gün sonra, Rossiya 24 televizyonunun canlı yayınında içeriğin anlamı ve amacı hakkında geniş değerlendirmelerde bulundu.

    Putin, "Bu içeriği şimdi değil, çok uzun zaman önce hazırlamaya karar verdim, birkaç aydır üzerinde düşünüyordum. Yazının adı makale olsa da bu göreceli bir ad, zira makaleden biraz daha fazlasıdır, tarihsel gerçeklere, olaylara, tarihi belgelere dayanan analitik bir yazıdır" dedi.

    'Durum, hangi dünyada yaşadığımıza daha yakından bakmamızı gerektiriyordu'

    Makaleyi yazma fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlatan Putin, "Olağan hayatımızda işimizle ilgileniyoruz, çocuk yetiştiriyoruz, bazı hobilerimiz var, genelde bu yazıda anlatılan benzer nitelikteki konular üzerinde pek kafa yormuyoruz. Oysa durum, nasıl bir dünyada yaşadığımıza, kim olduğumuza, en yakın akraba ve komşularımızla ilişkilerimizin ne olduğuna daha yakından bakmamızı gerektiriyordu. Bu fikir de tam olarak bu bağlamda ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

    Rusya bayrağı renklerinde bir Kırım haritası
    © AFP 2021 / Vasiliy Maksimov
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    'Rusya karşıtı proje üzerinde çalışmalar başladı, bunun endişeye yol açmaması imkansız'

    Rus lider, Anti-Rusya projesi üzerindeki çalışmaların yoğunlaşmasından duyduğu endişeyi şöyle dile getirdi: "Bu çalışmayı neden şimdi hızlandırdım, çünkü oldukça yakın zamana kıyasla niteliksel olarak değişen koşullar oluşuyor. Görünüşe göre ‘anti-Rusya’ projesi üzerinde yoğun çalışma başladı, bunun bizde endişeye yol açmaması imkansız."

    'Ukrayna'da milyonlarca insan Rusya ile ilişkilerin canlanmasını istiyor'

    "Gerçekten de Ukrayna'da Rusya ile ilişkilerin yeniden canlanmasını isteyen milyonlarca insan olduğundan eminim" diyen Putin, şöyle devam etti: "Normalleşmeden yana olan siyasi güçler de var. Fakat görünüşe göre, siyasi planlarını gerçekleştirme şansları yok, sistemsiz, yasadışı bir şekilde siyaset sahnesinden uzaklaştırılıyor. Aynı zamanda Ukrayna'daki yetkililer, yetkileri dışında dahi kesinlikle yasa dışı kararlar alıyor. Yani, bu güçlere yasal siyasi çalışma şansı tanınmıyor, işte bu başka bir durum ve bence çok önemli."

    ABD- Rusya- Bayrak
    © AP Photo / Ivan Sekretarev
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    'Kiev'deki yetkililerin tartışmadan önce Ukrayna hakkındaki makaleyi okuması gerekiyor’

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in makaleyi yüz yüze görüşmede tartışmaya hazır olduğu şeklindeki açıklaması sorulan Putin, "Eğer tartışmaya isteklilerse, bence önce ara vermeleri, makaleyi dikkatlice okumaları, analiz etmeleri, belgelere yoğunlaşmaları gerekiyor" yanıtını verdi.

    'Her ülke kendi yolunu seçme hakkına sahip, ancak o yol güvenliği tehdit etmemeli'

    Rusya lideri, "Elbette her ülke kendi yolunu seçme hakkına sahip. Bu tartışılmaz. Bilirsiniz, tıpkı herhangi bir insan gibi, o özgürdür. Bilinen bir formül var, her insanın özgürlüğü diğer insanların özgürlüğü ile sınırlıdır. Ve başka bir kişinin özgürlüğü ile çatışırsa, o zaman bazı kısıtlamaların, kendi kendini kısıtlamaların düşünülmesi gerekir. Aynı şey devletler için de geçerli" diye konuştu.

    'Rusya, komşularıyla ilişkilerde uzlaşma yolları, herkes için kabul edilebilir çözümler arıyor'

    Rusya'nın komşularıyla ilişkilerine dikkat çeken Putin, "Ortaklarımızı memnun edecek bir duruma getirebilecek uzlaşma yollarını arıyoruz. Bu zorlu bir mutabakat süreci, fakat sabırlı davranıyoruz ve herkes için kabul edilebilir bu çözümleri arıyoruz" ifadelerini kullandı.

    'Korkusuz Gardiyan' adlı tatbikat kapsamında Amerikan askerleri, Lviv'de Ukrayna Ulusal Tugayı'na bağlı birlikleri eğitiyor.
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    'Uluslararası arenada ilişkiler kurmak uzlaşmanın sonucudur'

    Yazdığı makale ile ilgili değerlendirmelere devam eden Putin, uluslararası arenada ilişkiler ile ilgili şunları söyledi: "Uluslararası arenada her zaman, yakın ülkeler, komşular arasında dahi ilişkiler, her zaman bir uzlaşmanın, belirli bir ilişki imajını kurmanın sonucudur. Birilerini belirli bir eyleme zorlamak gibi hedeflerimiz yok, bunu kimse yapamaz, biz uzlaşma arıyoruz."

    Rusya için Ukrayna dahil komşu devletlerin dış politikalarını nasıl inşa edecekleri değil, Rusya'ya yönelik herhangi bir tehdit olmaması önemli olduğuna dikkat çeken Putin, "Bizim için önemli olan, bize yönelik tehditlerin oluşmaması. Oysa Ukrayna'nın askeri keşfinin başladığını görüyoruz, bizi rahatsız eden de bu" değerlendirmesini yaptı.

    © REUTERS / Stefanie Loos
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    'Rusya, Ukrayna ile dostane ve istikrarlı ilişkilere hazır'

    Rusya lideri, "(Ukrayna ile) İkili formatta da olsa aramızda dostane, istikrarlı ilişkilerimizin olmasından oldukça memnun oluruz, mevcut jeopolitik gerçekleri kabul ederek buna hazırız" dedi.

    'Rusya, Ukrayna üzerinden gaz transiti ile ilgili yükümlülükler üstlendi ve onları yerine getirecek'

    Ukrayna üzerinden yapılan gaz transiti konusuna da değinen Putin, "Bugünün tüm zorluklarına rağmen, Rusya (gaz transiti ile ilgili) bu kontrat kapsamında belirli yükümlülükler üstlendi ve elbette bu yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirecek" diye konuştu.

    Etiketler:
    tarih, Makale, Ukrayna, Vladimir Putin, Rusya
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