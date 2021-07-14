Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi, Taliban’la neden görüştüklerini açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Taliban’la, bölgedeki durumla ilgili tutumlarını iletmeleri gerektiği için görüştüklerini söyledi.

Taliban temsilcileri 8-9 Temmuz’da Rusya’yı ziyaret etti. Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Kabulov, Moskova’nın yıllar önce Afganistan’daki durumun ABD’nin güçlerini çekmesi ile kötüye gideceği uyarısında bulunduğunu hatırlattı.

Kabulov, “Açıkça söylemek gerekirse, bunun olacağını daha önceden öngördük, bu nedenle yedi yıl önce Taliban’la temas kurmaya başladık. Bu arada şu anda taktik eylemlerden konuştuğumuzu da unutmamak gerek” dedi.

Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Moskova o zamanlar Taliban’la temas kurmasaydı, şu an diyalog kurmanın güç olmuş olacağını ifade etti.

Kabulov, “Şimdi düşünün, yedi yıl önce Taliban’la bir köprü kurmasaydık, temas kurmasaydık, endişelerimizi, çıkarlarımızı dile getirmeseydik, biz de başarısız olan Batılıların peşinden gitseydik, onları yaftalasaydık, şimdi kimle konuşacaktık? Onların sorunu bu. Rusya ise Afganistan’daki herhangi bir tarafla görüşebilir” dedi.