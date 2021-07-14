Rusya, Afganistan’a komşu Tacikistan’da askeri tatbikat başlattı

Batılı güçlerin çekilmesi ile Taliban Afganistan’da kontrol ettiği alanları genişletirken, komşu Tacikistan’da yer alan Rusya üssünde görevli olan bin asker, askeri tatbikat başlattı.

Rusya’nın merkezi askeri bölgesinin yetkilileri, Tacikistan’da yer alan 201. askeri üste geniş çaplı tatbikatların başlatıldığını belirtti. Söz konusu tatbikatlar sırasında ‘sahadaki durumun çok çabuk bir biçimde değiştiği koşullarda askeri eylemlerin planlanmasına yönelik çalışmalar yapıldığı’ kaydedildi.

Tatbikatlar esnasında ayrıca, sahadaki komuta noktalarının, istihbarat araçları tarafından saptanmasının önlenmesi ve bu noktaların hava saldırısından korunması adına planlamalar yapıldığı belirtildi.

Rusya askerlerinin Tacikistan’daki bu tatbikatları, komşu Afganistan’da Taliban güçlerinin kontrol ettikleri bölgeleri artırmak için saldırılarını sürdürdükleri ve sahadaki durumun her an değiştiği bir döneme denk geliyor. Taliban’ın saldırıları, Tacikistan dahil komşu ülkeler için güvenlik sorunu yaratıyor.

Sınırı, SSCB'nin dağılmasını takiben 2005’e kadar Rus askerler korudu

Tacikistan-Afganistan sınırını, SSCB’nin dağılmasından sonra uzun süre Rusya’nın sınır muhafızları korudu. 2005’ten itibarense sınırın korunması görevi tamamıyla Tacikistan sınır güçlerine geçti ve Rus sınır muhafızları bu ülkeden çekildi.

Rusya’nın Tacikistan’da yer alan 201. askeri üssü, ülkenin, kendi sınırları dışındaki en geniş askeri tesisi olma özelliğini taşıyor. Üssün sınırları başkent Duşanbe’den Kurgantepe şehrine uzanıyor.