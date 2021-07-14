Putin ve Lukaşenko, hükümetlerine yaptırımlara karşı ortak mücadele planı geliştirme talimatı verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko'nun iki ülkenin hükümetlerine yaptırımlarla mücadeleye yönelik ortak plan geliştirme talimatı verdiği belirtildi.

Belarus Devlet Başkanlığı Sözcüsü Natalya Eismont'un yaptığı açıklamaya göre, dün St. Petersburg'da bir araya gelen Putin ve Lukaşenko'nun yaptırımlara karşı ortak mücadele etme kararı aldı.

Eismont, "Görüşme sırasında tüm konulara değinildi ve bu konular birkaç tematik gruba ayrılabilir. Özellikle ilk grup, ekonomi ve finans alanında işbirliğiyle ilgili. Hükümetlere, yaptırımlara karşı ortak mücadele planı geliştirme ve uygulamaya koyma talimatı verildi" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Lukaşenko'nun St. Petersburg'da yaptıkları görüşmenin 5 saatten fazla sürdüğünü belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü, Putin ve Lukaşenko’nun uluslararası durum ve bölgesel sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etmişti.