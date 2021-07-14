600 binden fazla Donbass sakini Rus pasaportu aldı

Duma’da Bağımsız Devletler Topluluğu Komitesi Başkan Yardımcısı Vodolatskiy, Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk sakinlerinden 611 bin kişinin kolay prosedür üzerinden Rus pasaportu sahibi olduklarını duyurdu.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Bağımsız Devletler Topluluğu Komitesi Başkan Yardımcısı Viktor Vodolatskiy, Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk sakinlerinden 611 bin kişinin kolay prosedür ile Rus pasaportu aldıklarını belirtti.

Lugansk’ta bugün başlayan Rusya Vatandaşları Forumu’nun açılışında konuşan Vodolatskiy,diye konuştu.

Geçen şubat ayında Rusya İçişleri Bakanlığı Rostov Bölge İdaresi Başkanı Oleg Agarkov, Donbass sakinlerinden 600 binden fazla kişinin kolay prosedür üzerinden Rusya vatandaşlığı aldıklarını belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Nisan 2019'da ‘İnsani amaçlar doğrultusunda Rus vatandaşlığına kolay prosedür üzerinden başvurma hakkına sahip kişi kategorisinin tanımlanması’ başlıklı bir kararname imzalamıştı. Bu kategoriye Donetsk ve Lugansk’taki bazı bölgelerde yaşayan kişiler dahil olmuştu.