Zaharova, Alman yetkililerde ‘hafif kişilik bölünmesi belirtilerinin’ görüldüğünü söyledi

Açıklamayı Telegram kanalından paylaşan Zaharova, Neues Deutschland gazetesinde görev yapan basın mensuplarının Alman yetkililerde 'hafif kişilik bölünmesi belirtilerini' fark ettiğini kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde, yabancı ülkelerin ziyaretine ilişkin tavsiyeler bölümünde Kosova'da organize suçların yaygın olduğu ve kişilerin elinde yüz binlerce yasadışı hafif silahın bulunduğuna ilişkin uyarıların yer aldığına dikkat çeken Zaharova, bunun suç oranı yüksek olan bölgedeki durumu net olarak ortaya koyduğunu belirtti.

Rus diplomat, bununla birlikte Alman silah üreticisi Heckler&Koch’un Almanya Federal Güvenlik Konseyi'ne, Kosova’ya değeri yarım milyon euroyu aşan bir parti daha otomatik silah tedarik etme planlarını bildiren bir mektubun basına sızdığına dikkat çekerek, "Tekrar edeyim, ‘bir parti daha’, demek ki bu ilk değil" dedi.

Zaharova, Alman yetkililerin bir taraftan kendi vatandaşlarına yasa dışı yollardan tedarik edilen silahların neden olabileceği ölüm riski nedeniyle bölgeyi ziyaret etmemelerini tavsiye ederken, diğer yandansa Alman silah sanayicilerinin ülke yönetimi ile birlikte bölgeye yeni silah sevkiyatlarının hazırlıklarını yaptığını vurgulayarak, Alman politikasındaki çelişkileri vurguladı.