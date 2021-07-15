Rusya Başbakan Yardımcısı Çernışenko, ABD'nin İklim Temsilcisi Kerry ile görüştü

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernışenko’nun ABD’nin İklim Özel Temsilcisi John Kerry ile Moskova’da bir araya geldiği, yetkililerin iklim değişikliği sorununu ele aldıkları bildirildi.

Başbakan Yardımcısı basın dairesinden yapılan açıklamada, Çernışenko’nun ABD Başkanı’nın İklim Özel Temsilcisi John Kerry ile Moskova’da bir araya geldiği, yetkililerin iklim değişikliği sorununu ele aldıkları belirtildi.

"Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernışenko, Rusya Federasyonu Hükümeti Koordinasyon Merkezi'nde ABD Başkanı’nın İklim Özel Temsilcisi John Kerry ile bir araya geldi" denilen açıklamada, toplantı çerçevesinde tarafların ‘ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltmaya, karbon depolama alanları oluşturmaya yönelik eylemleri, ayrıca iklim gündeminin diğer konularında iki ülke arasındaki işbirliğinin alternatiflerini’ ele aldığı ifade edildi.