Rusya Savunma Bakanlığı, Bering Denizi üzerinde sınırlara yaklaşan ABD’ye ait üç B-52H bombardıman uçağına eşlik etmesi için iki MiG-31, iki Su-35 uçağının havalandırıldığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Bering Denizi üzerinde Rusya sınırlarına yaklaşan üç uçak görüldü. Hedeflerin tespiti ve sınır ihlalinin önlenmesi için iki MiG-31, iki Su-35 uçağı havalandırıldı.

ABD’nin B-52H uçakları olduğu tespit edilen uçaklara eşlik edildi ve sınır ihlali engellendi. Daha sonra Rus uçakları daimi olarak konuşlandıkları üslere geri döndü.

Uçuş sırasında uluslararası kurallara sıkı şekilde uyuldu.

Son zamanlarda Rusya sınırları yakınlarında yabancı keşif uçaklarının faaliyetlerinde bir artış gözleniyor. Rusya Savunma Bakanlığı birçok kez Batı’ya bu tür eylemlerden kaçınılması çağrısı yaptı, ancak bir yanıt alamadı.